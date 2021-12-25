Ващук: Миколенко в Англии будет не один, Ярмоленко и Зинченко ему подскажут в плане адаптации

Экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал переход Виталия Миколенко в английский «Эвертон».



«Сможет ли Миколенко с первых матчей заиграть за «Эвертон»? Я так понимаю, что в мире высококлассных футболистов не так много. Поэтому Миколенко может заиграть, но ему будет тяжело. Все-таки английский футбол немножко другой. Английский футбол – силовой. Я думаю, что Миколенко возмужает. Думаю, что Виталику Ярмоленко и Зинченко подскажут в плане адаптации. Мне кажется, что он поменяет какие-то акценты, прислушается к более опытным людям. Миколенко в Англии будет не один, скажем так. Надеюсь, что ребята ему подскажут, помогут в плане адаптации. А все остальное зависит от него. Такой шанс предоставился! Им надо воспользоваться.

Кто еще из динамовцев близок к тому, чтобы перейти в европейские клубы? Цыганкова уже давно сватают в Европу. На самом деле, у нас также классные вратари. Я не знаю трансферную политику «Динамо». Надо знать, кого они хотят продать и кого хотят купить. Но «Динамо» надо однозначно усиливаться и укрепляться. Киевлянам нужно искать хороших футболистов».

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.



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