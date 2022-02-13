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Ващук: Костюк умеет контактировать с футболистами и доносить до них свои идеи

Игорь Яслик
Игорь Яслик
13.02.2022
11:31
Новость
Футбол

Бывший игрок «Динамо» Владислав Ващук высказался по поводу выхода киевской команды категории U19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

«Сказать можно много чего. Но мнение одно: на протяжении долгого периода «Динамо» (U-19) показывает стабильную игру, независимо от кадровой ситуации внутри команды. Игорь Костюк умеет работать с молодежью и умеет готовить новых футболистов для основной команды киевлян. На это надо обращать внимание. Игорь подбирает правильные тактические схемы. И, соответственно, команда верит в него. Когда ребята попадают к нему в команду, у них глаза горят. Они понимают, что тренер их научит, что удача на их стороне и что они будут играть в динамовский футбол.

Могу сказать, что они играют в тот футбол, в который просит их играть Игорь Костюк. Соответственно, появляется результат. Это говорит о том, что тренер умеет контактировать с футболистами и доносить им свои идеи».

Полностью эксклюзивное интервью Владислава Ващука для нашего сайта читайте здесь.

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