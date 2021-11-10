Ващук: конфликт Малиновского и Петракова больше раздутый

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о матчах национальной команды с Болгарией и Боснией и Герцеговиной, а также прокомментировал то, что Петраков и Малиновский больше не находятся в конфликте.



«В матче с Болгарией у сборной Украины есть возможность посмотреть на игру футболистов, которые мало выходит в основном составе, посмотреть на их боеспособность. Когда в клубах они играют это одно, а когда играют за сборную – это другое. Для Петракова это будет информативно. Он поймет, насколько они выдерживают тот темп, который задает главный тренер.

Является ли позитивом тот факт, что конфликт Петракова и Малиновского исчерпан? Я думаю, что больше конфликт раздутый. А на самом деле какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Игрок хочет играть на высоком уровне, он хочет в сборную, хочет защищать цвета национальной команды и государства. Главный тренер хочет дать результат, выставить нужный состав, чтобы ребята играли. Конечно, Малиновский с характером и Петраков с характером. Все большие футболисты всегда с характером. И тем не менее все всегда играют и добиваются больших успехов.

Мой прогноз на матч с Боснией? Сложно сказать. Прогнозы я не делаю. Время покажет. Я думаю, что время сработает в плюс для нас. Надеюсь, что все будет благополучно».

Также Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».



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