Ващук: для меня непонятна игра «Шахтера» в своей штрафной

Экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о матчах «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов.



«Как мне игра киевлян в матче с каталонцами? В матче с этой «Барселоной» можно было брать очки. Но, если сформулировать одним предложением итоги этого поединка, то можно сказать так: Фати со своего момента забил мяч в ворота, а Вербич ударил в небо. В принципе по моментам счет 1:1.

Была ли игра ничейной? Да, эта встреча было ничейной. Но результат налицо и три очка в итоге у испанской команды.

Как мне игра «Шахтера» с «Реалом»? Для меня непонятна игра «горняков» в своей штрафной, во вратарской площадке. Да, так играет «Ман Сити», так играла раньше «Барселона». Но такая игра – это не наша ментальность. Мы не умеем играть в своей штрафной площадке. Нужно созидать у чужих ворот, а не у своих.

Как мне игра Мудрика? Все о нем говорят. Но нужен результат. В данный момент ему нужно набираться опыта. В данный момент нету каких-то логических завершений. То есть нацеленность есть, а завершения нету. Но, если Мудрик будет больше играть в основном составе, его качество игры будет оставаться на высоком уровне, а также с каждой игрой он тогда будет прибавлять», - сказал Ващук.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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