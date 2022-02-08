Ващук будет играть за «Ворсклу» во второй части сезона

Полтавская «Ворскла» подписала футболиста сборной Эстонии Богдана Ващука.



26-летний атакующий полузащитник взят аренду до конца сезона с первоочередным правом выкупа.

В активе Ващука 7 матчей за сборную Эстонии. Ранее он выступал за «Ригу» и «Левски», а предыдущим клубом полузащитника была «Левадия», за которую он сыграл 3 сезона.

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.

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