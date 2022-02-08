Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Прометей» — «Уникаха»: где смотреть «Крайльсхайм» — «Киев-Баскет»: ставки «Динамо» Киев — «Динамо» Тбилиси: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Ващук будет играть за «Ворсклу» во второй части сезона

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
11:05
Новость
Футбол

Полтавская «Ворскла» подписала футболиста сборной Эстонии Богдана Ващука.

26-летний атакующий полузащитник взят аренду до конца сезона с первоочередным правом выкупа.

В активе Ващука 7 матчей за сборную Эстонии. Ранее он выступал за «Ригу» и «Левски», а предыдущим клубом полузащитника была «Левадия», за которую он сыграл 3 сезона.

Ворскла

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, в каком составе «Ворскла» начнет сборы в Турции
Стало известно, в каком составе «Ворскла» начнет сборы в Турции
Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко
Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко
Защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу»
Защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи