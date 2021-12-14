Варламов: Суперлига против беспредела и превращения ФХУ в закрытый клуб по интересам

Генеральный директор хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов рассказал о старте сезона, а также поделился своими мыслями касательно конфликта с Федерацией хоккея Украины.

«Я хочу поздравить всех болельщиков со стартом Суперлиги. На сегодняшний день успешно состоялся первый тур, который подарил массу ярких голов и сейвов. В тоже время Федерация хоккея Украины запугивает и шантажирует участников хоккейного процесса. На сайте ФХУ публикуют угрозы игрокам, тренерам и судьям, что они будут отстранены от хоккея вплоть до пожизненной дисквалификации на уровне Международной федерации хоккея. Для этого нет абсолютно никаких правовых оснований. Согласно закону Украины «О физической культуре и спорте» мы имеем право организовывать и проводить собственные соревнования и не должны для этого получать разрешения от кого-либо.

Уже сейчас несколько судьей, которые работали на матчах Суперлиги получили уведомления, что они не получат назначения на матчи детских, юниорских чемпионатов и чемпионата под эгидой Федерации. Также произошла попытка развалить «Белый Барс». Менеджеры Федерации запугивают родителей молодых хоккеистов, угрожают отстранить от матчей сборных. Такими действиями ФХУ показывает, что их главный интерес лежит не в области развития хоккея. Их задача – подчинить всё себе, уничтожить любое альтернативное мнение.

Мы категорически против этого беспредела и превращения Федерации хоккея Украины в закрытый клуб по интересам. И сейчас происходит именно это, ведь ФХУ пользуется лазейкой в законе и не проводит изменения в структуре по примеру Украинской ассоциации футбола и Федерации баскетбола Украины. На сегодняшний день членами Федерации хоккея Украины могут быть только физические лица, то есть клубы, ДЮСШ и ледовые арены не могут защищать свои права и интересы, формировать общественную политику.

Вместе с клубами Суперлиги и хоккейной общественностью мы требуем от Федерации хоккея Украины провести изменения в уставе. После чего провести новые выборы президента. На которые, в отличие от выборов 2020 года, должны быть допущены все кандидаты», — приводит слова Варламова пресс-служба Суперлиги.

Напомним, что ранее ряд клубов покинули УХЛ из-за конфликта с Федерацией хоккея Украины. Эти клубы создали свою Суперлигу.

В новый турнир вошли «Донбасс», «Краматорск», СК «Сокол», «Мариуполь», «Белый Барс» и «Альтаир».

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