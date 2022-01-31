Ванат и Шкурин отправились с «Динамо» на второй сбор

Сегодня, 31 января, для киевского «Динамо» начинается второй межсезонный тренировочный сбор, который команда проведет в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, в четверг поздно вечером бело-синие вернулись с первого сбора, который команда проводила в Испании. Игроки получили два выходных, а в воскресенье снова собрались на тренировочной базе в Конче-Заспе.

На второй сбор в Турцию команда отправляется в следующем составе:

Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун.

Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко.

Нападающие: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат.

Отметим, что вместе с командой отправился Назар Волошин, он сразу присоединится к «Динамо» U19, которое в это время также проводит учебно-тренировочный сбор в Турции и готовится ко второй части сезона, которая начнется матчем Юношеской Лиги УЕФА против испанского «Депортиво».

Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч. Соперник – болгарский «Лудогорец». В общей сложности на этот сбор запланировано проведение семи товарищеских матчей.

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