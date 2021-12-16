Валя Семеренко вошла в пятерку лучших в Обертиллиахе

16 декабря в австрийском Обертиллиахе женской индивидуальной гонкой стартовал третий этап Кубка IBU.



Украинка Валентина Семеренко с одним промахом финишировала на 4-й позиции. Победила спортсменка из Швеции Элизабет Хогберг.

Кубок IBU. 3-й этап. Обертиллиах (Австрия). Женщины. Индивидуальная гонка.

1. Элизабет Хогберг (Швеция) – 43.44,4 (0+0+0+0)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) – 5,7 (0+1+0+0)

3. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 35,7 (0+0+0+0)

4. Валентина Семеренко (Украина) – 44,1 (0+0+0+1)

39. Вита Семеренко (Украина) – 4.58,0 (0+0+2+2)

50. Анна Кривонос (Украина) – 5.54,4 (0+2+0+2)

52. Екатерина Бех (Украина) – 6.01,4 (4+0+0+2)

54. Надежда Белкина (Украина) – 6.31,4 (1+0+0+2)

Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.



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