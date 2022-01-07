Валя Семеренко заняла 13 место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

В немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира состоялся женский спринт. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рейселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей в составе сборной Украины стала Валя Семеренко, которая с идеальной стрельбой заняла 13 место. Без промахов обошлась и Дарья Блашко, но слишком много проиграла на дистанции и стала 30-й.

Юлия Джима, напротив, пробежала очень хорошо, но ее подвела работа на огневых рубежах. Джима финишировала на 25-м месте. Екатерина Бех и Ольга Абрамова допустили по четыре промаха и не попали даже в топ-80.

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