Валентина Семеренко: даю шанс молодым проявить себя на старте

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала досрочное завершение выступлений на Олимпиаде-2022. Спортсменка покинула Пекин из-за проблем со здоровьем.

«Напишу коротко. Все знают, что спорт – это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон. Все это способствует укреплению организма. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте.

Биатлон – не просто моя жизнь, моя душа. Ведь это чрезвычайный прилив энергии, наполняющей каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой.

Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все так этого хотели.

Счастливы те, кто посвятил себя спорту и несет гордое звание «спортсмена» сквозь всю жизнь. Спорт – основа жизни, ведь так говорят: «Движение – это жизнь!». Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы», — написала Семеренко в фейсбуке.

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