В жуткой аварии под Одессой погибла жена новичка «Зари»

Жена форварда «Зари» Олега Данченко Виктория погибла в смертельном ДТП.

Трагедия произошла на трассе Киев — Одесса на подъезде к Южной Пальмире. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes на высокой скорости столкнулся с KIA.

Легковушку отбросило в эвакуатор и после серии столкновений она ударилась в отбойник. Спасатели с помощью специального оборудования провели работу по разрезанию автомобиля, чтобы достать тело.

Добавим, что сегодня, 14 января, муж Виктории Олег Данченко заключил полуторагодовой контракт с луганской «Зарей», состав которой футболист пополнил после выступлений в греческом АЕКе.

Олег Данченко родился в Запорожье, но первые футбольные шаги делал в «Черноморце», потом был в донецком «Шахтере» и выступал за российские клубы - «Анжи», «Енисей», «Рубин», «Уфу»

Олег и Виктория были в браке с июля 2020 года.

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