Фрибет 3000 UAH
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

В женской сборной Украины по биатлону произошла замена

Павел Соловей
Павел Соловей
22.01.2022
11:35
Новость
Другие
Биатлон

22 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира состоится женская эстафета. В сборной Украины произошла замена, сообщает biathlon.com.ua.

Изначально в состав сборной Украины вошли Валя Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

Главный тренер Урош Велепец воспользовался возможностью провести замену и вместо Джимы на третий этап поставил Анастасию Меркушину.

Джима получила от тренеров возможность отдохнуть — вопрос о возможности ее участия в масс-старте будет решаться вечером.

Гонка начнется в 16:00.

Ранее был утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Блашко сделала неприятное заявление для украинских поклонников биатлона
Блашко сделала неприятное заявление для украинских поклонников биатлона
Четыре украинские биатлонистки пробегут индивидуальную гонку в Антерсельве
Четыре украинские биатлонистки пробегут индивидуальную гонку в Антерсельве
Определен состав мужской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022
Определен состав мужской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи