В женской сборной Украины по биатлону произошла замена

22 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира состоится женская эстафета. В сборной Украины произошла замена, сообщает biathlon.com.ua.

Изначально в состав сборной Украины вошли Валя Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

Главный тренер Урош Велепец воспользовался возможностью провести замену и вместо Джимы на третий этап поставил Анастасию Меркушину.

Джима получила от тренеров возможность отдохнуть — вопрос о возможности ее участия в масс-старте будет решаться вечером.

Гонка начнется в 16:00.

Ранее был утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022.

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