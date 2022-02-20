В женском класико «Динамо» и «Шахтер» забили пять голов

19 февраля женские команды «Шахтера» и «Динамо» сыграли товарищеский матч. Это был первый очный поединок этих команд в истории.



Товарищеский матч

«Динамо» – «Шахтер» – 2:3

Сейчас «Динамо» и «Шахтер» играют во 2-м дивизионе чемпионата Украины среди женщин, но выступают в разных группах. Киевская команда лидирует в группе А, донецкая – в группе Б.

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