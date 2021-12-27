В «Заре» отреагировали на информацию о появлении новичка на сайте УПЛ

Луганская «Заря» в нынешнее межсезонье пока ещё не начала трансферную деятельность и подписание новичков.

В связи с этим, как сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией, появление эк-полузащитника «Десны» Владлена Юрченко, ранее игравшего также в «Заре», в заявке луганской команды на официальном сайте УПЛ не более, чем техническая ошибка.

«Заря» не хочет возвращать Владлена Юрченко

По имеющейся информации, несмотря на то, что Юрченко подыскивает новый клуб и расторг контракт с «Десной», его бывший клуб «Заря» не рассматривает вариант нового сотрудничества с этим футболистом.

Ранее сообщалось, что несколько европейских клубов не смогли договориться о трансферной цене на вратаря «Ворсклы» и сборной Украины Дмитрии Ризныке.

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