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В «Заре» отреагировали на информацию о появлении новичка на сайте УПЛ

Игорь Яслик
Игорь Яслик
27.12.2021
17:35
Новость
Футбол

Луганская «Заря» в нынешнее межсезонье пока ещё не начала трансферную деятельность и подписание новичков.

В связи с этим, как сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией, появление эк-полузащитника «Десны» Владлена Юрченко, ранее игравшего также в «Заре», в заявке луганской команды на официальном сайте УПЛ не более, чем техническая ошибка.

«Заря» не хочет возвращать Владлена Юрченко
«Заря» не хочет возвращать Владлена Юрченко

По имеющейся информации, несмотря на то, что Юрченко подыскивает новый клуб и расторг контракт с «Десной», его бывший клуб «Заря» не рассматривает вариант нового сотрудничества с этим футболистом.

Ранее сообщалось, что несколько европейских клубов не смогли договориться о трансферной цене на вратаря «Ворсклы» и сборной Украины Дмитрии Ризныке.

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