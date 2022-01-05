В январе в Киеве соберётся сборная свободных агентов из 40 футболистов

17 января сборная свободных агентов образца 2022 года начнет в Киеве централизованный сбор, каждый год принимая участие в зимнем Мемориале Макарова.

Глава профсоюза «Футбол Украины» Игорь Гатауллин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о целях этого проекта.

«По инициативе международной федерации футбольных профсоюзов уже на протяжении многих лет в странах, входящих в ее состав, создаются сборные свободных агентов. Наше задание — помочь футболистам, оказавшимся без контракта, трудоустроиться в профессиональных командах.

За годы существования такой сборной в Украине снова оказались востребованными такие именитые футболисты, как Александр Алиев, Алексей Белик, Игорь Ощипко, Владимир Гоменюк, Александр Ковпак, Сергей Воронин и многие другие.

Что касается нынешней сборной свободных агентов, то ее комплектация еще не завершена. В ее состав будут включены до сорока футболистов, а тренировочным процессом будет руководить известный специалист Вячеслав Богоделов. Сборная будет дислоцироваться в Киеве в гостинице «Турист», а футболистов обеспечат как тренировочным процессом, так и игровой практикой.



В частности, в конце февраля она примет участие в традиционном всеукраинском турнире, посвященном памяти Олега Макарова, сыграет спарринги с командами Первой лиги — «Полесьем» и «Подольем».

«Полесье» сыграет со сборной свободных агентов

Надеюсь, что лучшие из этих свободных агентов окажутся на просмотре в командах мастеров, произведут впечатление и им предложат подписать контракты. На мой взгляд, если удастся трудоустроиться 5-6 игрокам, то это будет хороший показатель.

Кстати, такой централизованный сбор проводится только в зимний период, а летом сборные свободных агентов имеют возможность выступить в традиционных международных турнирах по территориальному принципу, на которых присутствуют скауты известных клубов. И при удачном стечении обстоятельств нашим ребятам можно трудоустроиться даже за рубежом. Все зависит от них самих».

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