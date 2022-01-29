В «Волыни» выбыли из строя 15 футболистов

29 января луцкие футболисты должны были сыграть первый в новом году спарринг — с «Карпатами».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, он был отменен из-за того, что в «Волыни» по разным причинам выбыли из строя сразу 15 футболистов. Много среди них и заболевших.

«Волынь» не сыграет спарринг с «Карпатами»

По имеющейся информации, подопечные Альберта Шахова возобновят подготовку к весенней части сезона 4 февраля, а 8 февраля проведут контрольный поединок против «Агробизнеса». С 11 по 14 февраля лучане примут участие в международном турнире в белорусском Бресте. Затем запланированы два сбора в Закарпатье на базе ФК «Mункач».

Напомним, что в 21 туре в Первой лиге «Волынь» 19 марта сыграет в Харькове с «Mеталлистом».

Ранее стало известно, что игроками луцкой команды интересуются «Верес» и «Альянс».

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Источник: Луческу одобрил переход Супряги в «Сампдорию»

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