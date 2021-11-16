В Украине появится хоккейная Суперлига из шести команд

6 клубов учредили хоккейную Суперлигу Украины



Украинские клубы приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Учредителями организации выступили:

ХК «Белый Барс» (Белая Церковь), серебряный призёр чемпионатов Украины (2008/09, 2013/14)

МХК «Динамо» (Харьков), бронзовый призёр чемпионата Украины (2017/18)

ХК «Донбасс» (Донецк), единственный украинскийобладатель европейского Континентального кубка (2012/13), восьмикратный чемпион Украины

Также среди учредителей хоккейной Суперлиги Украины – ХК «Краматорск» (Краматорск), ХК «Мариуполь» (Мариуполь) и МХК «Молодая Гвардия» (Дружковка).

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