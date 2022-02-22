Фрибет 3000 UAH
«Вильярреал» — «Ювентус»: ставки «Вильярреал» — «Ювентус»: где смотреть «Виве Кельце» — «Мотор»: ставки Костюк/Саснович: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

В УЕФА прокомментировали ситуацию с возможным переносом финала Лиги чемпионов из России

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
11:50

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на слухи о том, что из-за решения президента России Владимира Путина признать суверенитет так называемых ДНР и ЛНР возможен перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город из другой страны.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет планов менять место проведения», — заявил один из представителей главной футбольной организации континента.

Напомним, что подобные слухи начали распространять несколько британских СМИ. Они утверждали, что финал Лиги чемпионов перенесут из Санкт-Петербурга в столицу их страны Лондон, который уже принимал в прошлом году финал Евро-2020 и полуфиналы этого турнира.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Легенда английского футбола отреагировал на решение РФ по поводу так называемых ЛДНР
Легенда английского футбола отреагировал на решение РФ по поводу так называемых ЛДНР
Бывший игрок «Динамо» поддержал Украину в ситуации с оккупированными районами Донбасса
Бывший игрок «Динамо» поддержал Украину в ситуации с оккупированными районами Донбасса
Худжамов: мне не понадобится время на знакомство с вратарями «Полесья»
Худжамов: мне не понадобится время на знакомство с вратарями «Полесья»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи