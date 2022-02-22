В УЕФА прокомментировали ситуацию с возможным переносом финала Лиги чемпионов из России

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на слухи о том, что из-за решения президента России Владимира Путина признать суверенитет так называемых ДНР и ЛНР возможен перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город из другой страны.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет планов менять место проведения», — заявил один из представителей главной футбольной организации континента.

Напомним, что подобные слухи начали распространять несколько британских СМИ. Они утверждали, что финал Лиги чемпионов перенесут из Санкт-Петербурга в столицу их страны Лондон, который уже принимал в прошлом году финал Евро-2020 и полуфиналы этого турнира.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Легенда английского футбола отреагировал на решение РФ по поводу так называемых ЛДНР

Бывший игрок «Динамо» поддержал Украину в ситуации с оккупированными районами Донбасса

Худжамов: мне не понадобится время на знакомство с вратарями «Полесья»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.