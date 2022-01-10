В Турции пройдет турнир между клубами УПЛ и Первой лиги

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился подробностями создания нового турнира в Турции, который пройдет в начале феврале этого года.

«Давно хотели и вот, в это межсезонье телеканалы «Футбол» организуют в Турции футбольный турнир и трансляцию всех матчей. Событие для нас неординарное, в том смысле, что раньше мы производили исключительно трансляции, а сейчас это организация всего мероприятия длиною в 10 дней.

Это аренда стадионов, регистрация турнира в турецкой Федерации, судьи, согласование с участниками дат матчей и опять же подготовка прямых трансляций.

Мы назвали турнир «Winter Cup 2022», в нем примут участие клубы УПЛ и Первой лиги. Это будут команды, которые нынче динамично развиваются и команды, которые объявили о масштабном рестарте. Все сыграют со всеми. Старт турнира в начале февраля.

У нас уже есть партнеры и спонсоры турнира, скоро мы обо всех и обо всем расскажем, даты турнира, формат, какие клубы сыграют», — написал Денисов в Instagram.

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