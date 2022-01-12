В тренерский штаб МБК «Николаев» вернулся американец

МБК «Николаев» объявил о возвращении в тренерский штаб американского специалиста Терренса Мерфи, который ранее работал ассистентом Виталия Черния и Криса Томаса.



Теперь же Мерфи, который работал детским тренером в «Киев-Баскете», будет помощником самого молодого тренера Суперлиги Александра Цикалюка.

«Николаев» идет на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги Windrose, проиграв 18 из 22 матчей сезона и потерпев поражения в последних 9 матчах чемпионата.

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