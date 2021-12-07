В топовом английском клубе вспышка COVID-19 перед матчем еврокубков

В расположении лондонского «Тоттенхэма» зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает Football.london.



Положительные тесты на COVID-19 сдали ряд футболистов, а также представители тренерского штаба «шпор». Сегодня заразившиеся пройдут повторное тестирование, чтобы подтвердить предыдущие результаты.

В зависимости от итогового числа заболевших, «Тоттенхэм» может не сыграть предстоящие матчи с «Ренном» в Лиге конференций, а также с «Брайтоном» в АПЛ. Пока что для этого предпосылок нет.

«Шпоры» занимают пятое место турнирной таблицы АПЛ. Перед заключительным туром в Лиге конференций лондонцы находятся на второй позиции и все еще не обеспечили себе место в плей-офф.

Ближайший поединок с «Ренном» должен состояться в Лондоне 9 декабря, Начало встречи — в 22:00.

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