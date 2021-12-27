В Суперлиге состоялся самый результативный матч в истории

В самом результативном матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги — 11:8. Всего команды сделали 19 точных бросков на двоих.



Команды подошли к третьему периоду с преимуществом чемпиона Украины в одну шайбу. В заключительной 20-минутке дончане забросили на две шайбы больше и отпраздновали победу.

Сразу два хоккеиста оформили хет-трики в составе «Донбасса». По три шайбы забросили Андрей Сигарев и Павел Медведев.

Интересно, что поединок стал самым результативным в истории новосозданной Суперлиги, которая стартовала в начале декабря.

«Донбасс» выиграл все шесть матчей и лидирует в таблице регулярного чемпионата. Краматорск на четвертой позиции.

Суперлига

"Краматорск» — «Донбасс» — 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)





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