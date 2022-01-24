В случае неудачи в матче с Россией Шевченко не покинет сборную Польши

Польский футбольный союз 31 января обещает назвать имя нового главного тренера национальной сборной.

Ожидается, что к этому времени глава союза Цезарий Кулеша согласует все детали контракта со специалистом, который примет «Кадру». Одним из кандидатов на должность главного тренера по-прежнему остается экс-наставник сборной Украины и итальянской «Дженоа» Андрей Шевченко.

Сторонами уже обсуждался срок будущего соглашения и в этом вопросе между Кулешей и представителями Андрея Шевченко найдет компромисс, сообщил Meta-ratings.com.ua источник с польской стороны, знакомый с ходом переговоров. Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль, будущий тренер «Кадры» продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций. Польскую сборную в группе А4 ждут матчи против команд Нидерландов, Бельгии и Уэльса. Старт турнира – в июне 2022 года.

Так же, по имеющейся информации, польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. С польской стороны Цезарий Кулеша хочет видеть в тренерском штабе «Кадры» Ежи Дудека и Лукаща Пищека. Последний подтвердил желание польского союза видеть его в тренерском штабе сборной, однако, по имеющейся информации, Пищек склонен принять предложение футбольного союза, только если «Кадру» возглавит Адам Навалка.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что зарплата Шевченко в сборной Польши будет составлять 2,5 млн евро в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть — спонсоры.

После работы с национальной сборной Украины Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провел девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

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