В случае неудачи в игре с Шотландией сборная Украины 29 марта сыграет товарищеский матч

Сборная Украины 19 марта начнет сбор перед матчем плей-офф ЧМ-2022 против команды Шотландии, который состоится в Глазго 24 марта.

К этой игре подопечные Александра Петракова будут готовиться в Киеве на базе донецкого Шахтера в Святошино.

Если украинцы смогут обыграть британцев в Глазго, то 29 марта команду ждет выездная встреча с Австрией или Уэльсом за право квалифицироваться на чемпионат мира. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, также прорабатывается вариант проведения товарищеского матча, если украинцы не смогут обыграть Шотландию. В таком случае подопечные Александра Петракова проведут товарищеский матч 29 марта в одной из европейских стран. Скорее всего, товарищеский матч будет с той сборной, которая проиграет во втором полуфинале плей-офф.



К игре с Шотландией подопечные Петракова будут готовиться в Киеве

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, почему украинцы не будут проводить выездной сбор в Британии.

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