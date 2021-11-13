В случае неудачи в Боснии Петраков покинет должность и.о. главного тренера сборной Украины

Близится развязка в отборочном цикле чемпионата мира по футболу.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, останется ли у руля национальной сборной Украины Александр Петраков определится в поединке его подопечных с футболистами Боснии и Герцеговины.

По имеющейся информации, в случае неудачи он будет уволен решением Исполкома УАФ (либо сам попросит об уходе), который состоится 17 ноября. Если в Боснии все сложится удачно, то Петраков будет руководить сборной и в матчах плей-офф.

Также на заседании Исполкома УАФ 17 ноября куратором судейского корпуса должны утвердить итальянского специалиста Николу Риццоли.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.

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