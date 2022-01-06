В «Словане» опровергли информацию об интересе к динамовцу

Генеральный директор братиславского «Слована» Иван Кмотрик прокомментировал информацию о возможном трансфере в словацкий клуб атакующего полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили.
«Информация о якобы приезде Георгия Цитаишвили в «Слован» Братислава не соответствует действительности.
Мы отрицаем обнародованную информацию о предполагаемых переговорах между нашим клубом, игроком и его клубом. У нас нет и не ведется таких переговоров.
Георгий Цитаишвили не входит в список наших потенциальных пополнений», – сказал Кмотрик.
Ранее ресурс GOAL.GE сообщил, что «Слован» предложил «Динамо» 2 млн евро за Цитаишвили, а затем – что киевский клуб отказал братиславскому.
Ранее полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в бельгийский клуб.
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