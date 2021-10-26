В «Рухе» на самоизоляции продолжают находиться четыре футболиста

28 октября в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины «Рух» будет принимать «Зарю».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua после вспышки коронавируса в львовской команде, из-за чего был перенесен календарный матч – с «Ингульцом» на самоизоляции продолжают оставаться четыре игрока основного состава. Футболисты, которые выздоровели, вчера уже тренировались по индивидуальной программе, однако их участие в кубковом поединке - маловероятно.

По имеющейся информации, вернувшийся в строй вратарь Юрий Панькив не избежал повреждения, и насколько оно серьезное, станет известно позднее.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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