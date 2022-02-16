В России выразили сомнение в заслуженности медали Абраменко

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался о судействе на Олимпиаде-2022 во время соревнований по лыжной акробатике.

«Очень много вопросов к судейству не только с нашей стороны, но и от других команд. Стасу Никитину занизили. Да, у него не такая амплитуда была, но сам прыжок, чистота выполнения и приземления — видно было, что занижено», — цитирует Курашова ресурс ТАСС.

Напомним, что украинец Александр Абраменко завоевал серебро. Это первая медаль сборной Украины на Играх-2022 в Пекине. В Пхенчхане-2018 Абраменко принес нашей стране золотую медаль.

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