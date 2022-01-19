В расписании спаррингов «Черноморца» произошли изменения

Одесский «Черноморец» ведет подготовку ко второй части сезона. Команда Романа Григорчука находится на сборах в Турции. В расписании тренировочных матчей одесситов произошли изменения.

В ближайшую субботу, 22 января одесситы сыграют против команды «Приштина», победителя чемпионата Республики Косово в прошлом сезоне. А уже в воскресенье 23 января черно-синие проведут товарищескую встречу против клуба «Дрита», которая тоже представляет Косово, сообщает пресс-служба «Черноморца».

18 января «Черноморец» провел спарринг с «Лехией», в котором добился победы со счетом 2:0.

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будет отслеживать в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.

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