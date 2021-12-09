В праздновании 30-летия УАФ примут участие игроки национальной сборной Украины

9 декабря Украинская ассоциация футбола отметит 30-летний юбилей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на торжественном мероприятии ожидается присутствие первых лиц нашей страны, президента УЕФА Александра Чеферина и руководителей одиннадцати европейских ассоциаций.

Игроки сборной Украины примут участие в юбилее УАФ

Ожидается в общей сложности присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов). Также приглашение принять участие в празднованиях получили министр спорта Вадим Гутцайт, президент НОК Сергей Бубка, мэр Киева Виталий Кличко, олимпийский чемпион Жан Беленюк. Штаб национальной сборной Украины на гала-вечере представят Александр Петраков и Александр Шовковский, ожидаются и игроки сборной — Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Артем Беседин, Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь и другие. Приглашение приехать в Киев получили известные футбольные тренеры — Мирон Маркевич, Роман Григорчук и Сергей Ребров.

Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Абсолютно худший сезон «Шахтера» в групповом турнире Лиге чемпионов за все годы

«Динамо» проиграло «Бенфике» в футбол. Но лучше так, чем ставить расчетливый «автобус»

Игорь Гамула: памяти Человека и Тренера

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.