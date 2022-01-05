В Польском футбольном союзе прокомментировали интерес к Шевченко

Польский футбольный союз отреагировал на информацию о том, что эта организация готова выкупить у «Дженоа» контракт Андрея Шевченко или же попытается пригласить украинского тренера на стыковые матчи за право пробиться на ЧМ-2022.

«Обращаем ваше внимание, что союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.

Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено», — заявили в Польском футбольном союзе.

Напомним, что португалец Паулу Соуза покинул сборную Польши после провала на Евро-2020 и не самого удачного отбора на ЧМ-2022.

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