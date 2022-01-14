В Польше призвали применить санкции к российским спортсменам

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал ввести новые санкции против русских спортсменов из-за агрессивной политики президента России Владимира Путина.



«Возможно, мы должны ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников и ученых, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий. Недопустимо, чтобы, пока российские солдаты воюют на Донбассе или в Казахстане, московский «Спартак» играл в Мадриде. Российское общество должно осознавать цену, которую приходится платить за повторяющуюся путинскую империалистическую политику.

Лучшая стратегия — остановить империализм и российскую агрессию. Мы не можем принять политику умиротворения и делать больше предложений и уступок Путину, думая, что это его успокоит и удовлетворит. История научила нас, что эта стратегия дала им крылья для дальнейшего движения.

Если мы уступим Путину и оставим Украину, Казахстан и Восточную Европу, он захочет большего. Несколько лет назад он заявил, что распад Советского Союза был величайшей трагедией в мире и самой страшной катастрофой в истории России. Он хочет восстановить могущество России до уровня СССР. Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский в интервью испанскому изданию El Confidencial.

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