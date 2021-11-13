Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

В паузе чемпионата «Десна» сыграет против команды Первой лиги

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.11.2021
15:55
Новость
Эксклюзивы

В 15 туре чемпионата УПЛ черниговские футболисты встретятся с «Колосом».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua подготовку к этому поединку подопечные Александра Рябоконя начали 11 ноября, запланирован и спарринг - с «Олимпиком», который должен состояться 15 ноября.

За исключением Вадима Жука, который восстанавливается после повреждения, остальные его одноклубники - в строю.

Напомним, что «Десна» в чемпионате УПЛ занимает седьмое место, набрав 21 очко.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Степаненко: агрессивный прессинг «Шахтера» заставил «Десну» подсаживаться
Степаненко: агрессивный прессинг «Шахтера» заставил «Десну» подсаживаться
Безбородько: «Десне» было очень тяжело, «Шахтер» полностью доминировал
Безбородько: «Десне» было очень тяжело, «Шахтер» полностью доминировал
«Десна» выиграла у «Львова» на выезде в матче УПЛ
«Десна» выиграла у «Львова» на выезде в матче УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи