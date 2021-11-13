В паузе чемпионата «Десна» сыграет против команды Первой лиги

В 15 туре чемпионата УПЛ черниговские футболисты встретятся с «Колосом».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua подготовку к этому поединку подопечные Александра Рябоконя начали 11 ноября, запланирован и спарринг - с «Олимпиком», который должен состояться 15 ноября.

За исключением Вадима Жука, который восстанавливается после повреждения, остальные его одноклубники - в строю.

Напомним, что «Десна» в чемпионате УПЛ занимает седьмое место, набрав 21 очко.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.



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