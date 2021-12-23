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В отношении Селезнева открыли уголовное производство

Павел Соловей
Павел Соловей
23.12.2021
14:10
Новость
Футбол

Журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив у себя в Фейсбуке сообщил о том, что в отношении форварда «Миная» Евгения Селезнева открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – «Угроза или насилие в отношении журналиста».

При этом, по словам Сенькива, дело перевели из Киева в Ужгород. Это мотивировали тем, что правонарушение произошло именно там.

Напомним, Сенькив записал телефонный разговор с Селезневым, где форвард «Миная» угрожал журналисту расправой и опубликовал беседу на всеобщее обозрение.

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Сенькив
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