В олимпийской сборной Украины зафиксирован еще один случай коронавируса

В составе олимпийской сборной Украины зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. Фигурист Иван Шмуратко получил положительный результат теста на ковид, сообщает Суспільне Спорт.

Таким образом, в командном турнире по фигурному катанию Украина будет выступать не в полном составе – без мужского представителя.

Церемония открытия Олимпиады начнется 4 февраля в 14:00. Прямая трансляция запланирована на телеканале «UA:Первый» и на платформе «Общественное: Спорт».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами по 12 дисциплинам.

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