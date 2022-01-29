В олимпийской сборной Украины выявили зараженного коронавирусом

Украинская делегация продолжает осваивается в Пекине, где 4 февраля начнутся зимние Олимпийские Игры.
К сожалению, есть плохие новости. Тренер сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал положительный тест на коронавирус и отправлен на самоизоляцию, сообщает ресурс biathlon.com.ua. Среди спортсменов зараженных вирусом COVID-19 в данный момент не выявили.
Ранее главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра успел сдать положительный тест на коронавирус.
Напомним, что в 2014 году на Олимпиаде в Сочи женская сборная Украины по биатлону, честь которой защищали Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная, завоевала золотую медаль в эстафете.
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