В олимпийской сборной Украины выявили новые случаи заражения коронавирусом

Сегодня официально начались зимние Олимпийские Игры в Пекине.

В сборной Украины продолжаются проблемы с коронавирусом. Несколько наших спортсменов сдали положительные тесты на ковид, сообщил телеканал «Суспильне». При этом имена заболевших не сообщаются. Но известно, что пропускали тренировки по неизвестным причинам прыгуны с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк, а саночник Андрей Мандзий не участвовал в двух тренировочных заездах.

Ранее коронавирусом заразилась ведущая украинская биатлонистка Елена Билосюк, которая таким образом пропустит Олимпиаду-2022.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украина сыграет с Россией в полуфинале: пять фактов о возвращении наших в элиту европейского футзала

Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Украина — Россия в Амстердаме

Лидер сборной Украины по футзалу сделал громкое заявление накануне матча с Россией

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.