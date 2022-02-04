В олимпийской сборной Украины выявили новые случаи заражения коронавирусом

Сегодня официально начались зимние Олимпийские Игры в Пекине.
В сборной Украины продолжаются проблемы с коронавирусом. Несколько наших спортсменов сдали положительные тесты на ковид, сообщил телеканал «Суспильне». При этом имена заболевших не сообщаются. Но известно, что пропускали тренировки по неизвестным причинам прыгуны с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк, а саночник Андрей Мандзий не участвовал в двух тренировочных заездах.
Ранее коронавирусом заразилась ведущая украинская биатлонистка Елена Билосюк, которая таким образом пропустит Олимпиаду-2022.
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