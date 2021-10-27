В НОК Украины прокомментировали обвинения Всемирного антидопингового агентства

Национальное антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушениях Кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Вице-президент НОК Украины Равиль Сафиуллин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал появившиеся сообщения в СМИ по этой теме.

«Сейчас этот вопрос в стадии изучения. 28 октября он будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета антидопингового контроля. Все остальное - без комментариев».

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло обвинения в адрес Национального антидопингового центра Украины в нарушении статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования. С 2019 года в отношении Украины велось специальное расследование.

Согласно опубликованному на официальном сайте WADA отчету о расследовании под кодовым названием «Операция Геркулес», украинская НАДЦУ нарушает правила с 2012 года, сообщил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

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Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства

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