В НБА сошлись команды украинских баскетболистов, Лень повторил свой рекорд результативности

В рамках очередного игрового дня в НБА сошлись команды украинских баскетболистов. «Торонто» Святослава Михайлюка обыграло «Сакраменто» Алексея Лэня - 124:101.
Михайлюк за 20 минут на паркете набрал 11 очков (4-6 с игры, 2-2 трехочковые, 1-2 штрафные), сделал 5 подборов, отдал 3 передачи.
Лень вышел в старте «Сакраменто» и за 22 минуты набрал 12 очков (4-8 с игры, 4-6 штрафные), сделал 8 подборов.
Лень повторил свой рекорд результативности в нынешнем сезоне НБА: ранее 12 очков украинец набирал в трех матчах «регулярки».
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» — 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)
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