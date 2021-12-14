В НБА сошлись команды украинских баскетболистов, Лень повторил свой рекорд результативности

В рамках очередного игрового дня в НБА сошлись команды украинских баскетболистов. «Торонто» Святослава Михайлюка обыграло «Сакраменто» Алексея Лэня - 124:101.

Михайлюк за 20 минут на паркете набрал 11 очков (4-6 с игры, 2-2 трехочковые, 1-2 штрафные), сделал 5 подборов, отдал 3 передачи.

Лень вышел в старте «Сакраменто» и за 22 минуты набрал 12 очков (4-8 с игры, 4-6 штрафные), сделал 8 подборов.

Лень повторил свой рекорд результативности в нынешнем сезоне НБА: ранее 12 очков украинец набирал в трех матчах «регулярки».

НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» — 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)

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