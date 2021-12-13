В МЮ вспышка коронавируса: матч АПЛ могут перенести

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» подтвердила информацию о положительных тестах на коронавирус среди работников клуба и футболистов.



Поэтому МЮ на сутки отменил любую деятельность главной команды на тренировочной базе, а зараженные были изолированы. Сейчас команда из Манчестера ведет переговоры с АПЛ по поводу безопасности и целесообразности проведения поединка 17-го тура АПЛ против «Брентфорда». Речь идет о переносе встречи.

Выездная встреча с «Брентфордом» запланирована уже на завтра, 14 декабря. Начало в 21:30.

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