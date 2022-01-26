В «Минай» приехали игроки «Руха», «Оболони» и два легионера

28 января подопечные Владимира Шарана проведут очередной спарринг — с «Ужгородом».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня в расположении закарпатской команды появился полузащитник Андрей Кухарук, ранее выступавший за «Рух». Также на просмотре находятся Дмитрий Касимов из «Оболони» и два легионера — из Литвы и Сербии.
По имеющейся информации, еще несколько потенциальных новичков присоединятся к «Mинаю» на заключительном сборе в Турции, куда закарпатцы отправятся в начале февраля.
Напомним, что «Mинай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков за 18 туров. Закарпатская команда находится в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.
Ранее мы сообщали о том, что «Mинай» покинули три игрока.
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