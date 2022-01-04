В «Минае» планируют определиться с новым тренером до конца недели

«Минай» 2022 год встретил без определенности в вопросе с главным тренером команды.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, закарпатская команда собирается возобновить подготовку к весенней части сезона 12 января. Один из сборов планируется провести в Турции, а если не получится, то придется ограничиться спаррингами с клубами из соседних стран - Венгрии и Словакии. Однако в эти планы может внести свои коррективы новый главный тренер команды.

По имеющейся информации, главным претендентом на вакантную должность по-прежнему остается Владимир Шаран. В закарпатском клубе надеются в вопросе нового главного тренера окончательно определиться до конца нынешней недели.

Что касается юниорского состава «Миная», то он возобновит тренировочный процесс 20 января. Все этапы подготовки резервисты проведут в Закарпатье.

Напомним, что «Минай» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав десять очков.

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