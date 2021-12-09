В матче с «Бенфикой» «Динамо» отметило еврокубковый юбилей

Поединок шестого тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2) сложился не лучшим образом для «Динамо».

Однако эта игра войдет в историю киевского клуба. Матч на стадионе «Да Луш» стал 400-м для «Динамо» в еврокубковых турнирах. Баланс встреч у команды из столицы Украины положительный: 170 побед, 100 ничьих, 130 поражений. Разница мячей тоже плюсовая: 585 голов забито, 466 пропущено.

Отметим, что первый еврокубковый матч «Динамо» сыграло еще 2 сентября 1965 года, обыграв на выезде североирландский «Колрейн» со счетом 6:1.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов действующий чемпион Украины занял последнее место в своей группе. «Динамо» набрало одно очко и забило один гол.

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