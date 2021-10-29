Фрибет 3000 UAH
Ястремская — Паолини
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

В матче чемпионата Украины произошла массовая драка

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
29.10.2021
21:17
Новость
Футбол

Футболисты «Волыни» и «Агробизнеса» устроили массовую драку в концовке матча 16-го тура Первой лиги Украины.

Драку спровоцировала стычка между Владиславом Морозом из «Волыни» и Артуром Думанюком из «Агробизнеса».

В потасовке приняли участие почти все футболисты обеих команд. В результате красную карточку получил ассистент главного тренера гостей Михаил Дячук-Ставицкий.

«Агробизнес» минимально победил «Волынь» (1:0) благодаря автоголу Максима Войтиховского на пятой минуте встречи.

Волынь
Волынь

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи