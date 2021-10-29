В матче чемпионата Украины произошла массовая драка

Футболисты «Волыни» и «Агробизнеса» устроили массовую драку в концовке матча 16-го тура Первой лиги Украины.



Драку спровоцировала стычка между Владиславом Морозом из «Волыни» и Артуром Думанюком из «Агробизнеса».

В потасовке приняли участие почти все футболисты обеих команд. В результате красную карточку получил ассистент главного тренера гостей Михаил Дячук-Ставицкий.

«Агробизнес» минимально победил «Волынь» (1:0) благодаря автоголу Максима Войтиховского на пятой минуте встречи.

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.



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