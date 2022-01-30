В матче чемпионата Венгрии сыграли четыре украинца: гол Фаворова и дебют Леднева

Гол Артема Фаворова позволил «Академии Пушкаша» обыграть «Фехервар» в матче 18-го тура высшего дивизиона чемпионата Венгрии.



Точный удар украинца на 67-й минуте встречи стал единственным и победным в поединке.

Для украинского полузащитника этот гол стал вторым в текущем сезоне в 21 матче.

Также в этом матче приняли участие другие украинские футболисты. За «Фехервар» сыграли Иван Петряк, Евгений Макаренко и Богдан Леднев. Для Леднева поединок стал дебютным за новую команду после перехода из «Динамо» на правах аренды.

«Академия Пушкаша» вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, обойдя «Ференцварош». «Фехервар» теперь идет на четвертой позиции.

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