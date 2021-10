В лазарет «Руха» попали два новых футболиста

31 октября львовяне будут принимать-м в 13 туре чемпионата УПЛ — «Александрию».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня «Руху» не помогут Юрий Климчук и Богдан Бойчук, которые находятся на самоизоляции. Зато главный тренер Леонид Кучук уже может рассчитывать на еще двух игроков основного состава — Валерия Федорчука и Андрея Борячука.

Напомним, что из-за кадровых потерь после вспышки коронавируса львовяне в 12-м туре чемпионата УПЛ не сумели победить аутсайдера — «Mинай» и уступили в кубковом розыгрыше — «Заре» (0:2 в овертайме).

«Александрия» в таблице УПЛ занимает шестое место с 19-ю очками. Также представителю Кировоградской области удалось пробиться в четвертьфинал национального Кубка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You