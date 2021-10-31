В лазарет «Руха» попали два новых футболиста

31 октября львовяне будут принимать-м в 13 туре чемпионата УПЛ — «Александрию».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня «Руху» не помогут Юрий Климчук и Богдан Бойчук, которые находятся на самоизоляции. Зато главный тренер Леонид Кучук уже может рассчитывать на еще двух игроков основного состава — Валерия Федорчука и Андрея Борячука.
Напомним, что из-за кадровых потерь после вспышки коронавируса львовяне в 12-м туре чемпионата УПЛ не сумели победить аутсайдера — «Mинай» и уступили в кубковом розыгрыше — «Заре» (0:2 в овертайме).
«Александрия» в таблице УПЛ занимает шестое место с 19-ю очками. Также представителю Кировоградской области удалось пробиться в четвертьфинал национального Кубка.
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