В «Колосе» не исключают возвращения на тренерский мостик бывшего главного тренера

После ухода в отставку исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова, эта должность в команде из Ковалевки остается вакантной.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, руководство ФК “Колос» сейчас занято поисками нового главного тренера. Среди потенциальных кандидатов - 5-6 специалистов, однако по имеющейся информации, сред них пока что нет Романа Григорчука. Кстати, в «Колосе» не исключают вариант с возвращением к рулю Руслана Костышина, под руководством которого ковалевцы прошли путь от команды второй лиги до элитного дивизиона.

В «Колосе» надеются, что определенность в этом важном вопросе появится до окончания ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах.

Напомним, что «Колос» занимает 11 место в чемпионате УПЛ, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось о том, что Роман Григорчук является одним из кандидатов на пост главного тренера ковалевцев.

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