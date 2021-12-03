Фрибет 3000 UAH
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Шахтёр — Львов
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

В киевском «Динамо» отреагировали на возможный уход Луческу в сборную Румынии

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
10:33
Новость
Футбол

Федерация футбола Румынии начала поиски нового главного тренера для национальной сборной страны.

В список кандидатов на пост главного тренера после того, как закончился контракт у Мирела Рэдоя, попало несколько специалистов, среди которых также находится нынешний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua из окружения румынского специалиста, Луческу-старший, как и его сын Резван, действительно входит в список потенциальных тренеров сборной, однако переход на работу в сборную своей страны тренер исключает. Также невозможен вариант с совместительством, поскольку против такого варианта выступает украинский клуб, который рассчитывает на Луческу на полноценной основе как минимум до окончания срока нынешнего контракта (2024 год).

Мирча Луческу
Мирча Луческу

В то же время, в столичном клубе опровергли сообщения в СМИ о том, что на должность главного тренера «Динамо» претендовал бразилец Абел Феррейра из «Палмейраса». Сообщалось, что на этого тренера выходили представители «Динамо», «Бордо», «Фенербахче» и катарских клубов.

Также ранее сообщалось о том, что «Динамо» может отдать в аренду в румынский клуб нескольких своих игроков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Топ-5 побед Сергея Стаховского в матчах за сборную Украины
Топ-5 побед Сергея Стаховского в матчах за сборную Украины
«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
«Скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли». Как сборная Украины начала второй этап на Кубке мира
Мудрика признали лучшим игроком «Шахтера» в ноябре
Мудрика признали лучшим игроком «Шахтера» в ноябре
Вернидуб: хотелось бы сыграть с «Шахтером» боевой матч в Лиге чемпионов
Вернидуб: хотелось бы сыграть с «Шахтером» боевой матч в Лиге чемпионов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи