В киевском «Динамо» отреагировали на возможный уход Луческу в сборную Румынии

Федерация футбола Румынии начала поиски нового главного тренера для национальной сборной страны.

В список кандидатов на пост главного тренера после того, как закончился контракт у Мирела Рэдоя, попало несколько специалистов, среди которых также находится нынешний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua из окружения румынского специалиста, Луческу-старший, как и его сын Резван, действительно входит в список потенциальных тренеров сборной, однако переход на работу в сборную своей страны тренер исключает. Также невозможен вариант с совместительством, поскольку против такого варианта выступает украинский клуб, который рассчитывает на Луческу на полноценной основе как минимум до окончания срока нынешнего контракта (2024 год).

Мирча Луческу

В то же время, в столичном клубе опровергли сообщения в СМИ о том, что на должность главного тренера «Динамо» претендовал бразилец Абел Феррейра из «Палмейраса». Сообщалось, что на этого тренера выходили представители «Динамо», «Бордо», «Фенербахче» и катарских клубов.

Также ранее сообщалось о том, что «Динамо» может отдать в аренду в румынский клуб нескольких своих игроков.

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