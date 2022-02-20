В Киеве состоялся детский турнир памяти Андрея Баля

16 февраля известному футболисту и тренеру Андрею Балю исполнилось бы 64 года, но уже семь лет его нет с нами — он скончался во время поединка ветеранских команд.

Однако друзья помнят об Андрее Михайловиче, это именно благодаря их стараниям в Киеве на днях финишировал детский турнир, посвященный памяти Баля, победителем которого стали юные футболисты из Вышгорода. Всего же, уже в седьмых соревнованиях участвовали 16 команд. Красивыми кубками и спортинвентарем были отмечены не только призеры, но и лучшие игроки.

Призы лауреатам вручали именитые футболисты киевского «Динамо» Андрей Биба, Анатолий Демяненко, Олег Кузнецов, Виктор Mороз, Сергей Коновалов, один из руководителей УАФ — Вадим Костюченко, брат Андрея Баля — Орест,а также его приятели — Виталий Блюмен и Юрий Довгаленко, взявшие на себя функции организаторов.

Кстати, в Роздоле, что на Львовщине, где родился Андрей Баль, также проводится детский турнир, посвященный его памяти. Только лауреаты там определяются в сентябре.

Напомним, что Андрей Баль был одним из лидеров киевского «Динамо»,также на протяжении нескольких лет он тренировал национальную сборную Украины.

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