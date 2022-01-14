Во «Львов» приехали новички из «Гомеля», «Мариуполя» и «Черноморца»

Ряды «Львова» пополнил еще один футболист «Гомеля».

После Богдана Mышенко, ранее выступавшего за «Гомель», контракт с львовянами подписал еще один игрок, защищавший цвета этой белорусской команды — Александр Васильев. У обоих новичков — украинские паспорта.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сейчас на просмотре во «Львове» находятся защитник Назарий Муравский из «Мариуполя» и нападающий Владислав Бугай из «Черноморца».

Ряды «Львова» пополнил еще один футболист «Гомеля».

По имеющейся информации, вакантную должность тренера вратарей может заполнить белорусский специалист Василий Хомутовский, который был помощником главного тренера «Львова» Олега Дулуба, когда тот возглавлял «Черноморец».



Хомутовский должен присоединиться к «горожанам» на сборе в Турции, куда они улетят 16 января.

«Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12-е место, набрав 17 очков.

Ранее главный тренер львовян Олег Дулуб рассказал в эксклюзивном интервью для нашего сайта рассказал о планах команды на зимний перерыв.

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